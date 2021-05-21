國內新冠疫情大爆發，已經連續多日新增破百確診病例，在前線的醫院人員也冒著風險堅守崗位，主持人吳淡如也分享婦科醫師王樂明的經歷，當時他替一名確診的產婦接生，儘管成受感染的高風險，他最擔心的卻是寶寶的健康，讓吳淡如聽了忍不住熱淚盈眶框。

吳淡如在臉書發文分享，一位妊娠37週的孕婦一直都讓王樂明醫師產檢，但過去一週家人陸續染疫，她也被感染，經過一週的追蹤和開會討論，最後決定立刻為該名孕婦開刀剖腹，他收到通知換上防護裝備，做好萬全準備，他在手術台旁，距離新冠肺炎只有20-30公分，但他只一心想趕快將寶寶抓出來。

王樂明醫師回憶起當時，「手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，子宮劃開血管的噴流，一度視野無法清楚止血。」所幸最後手術順利完成，母子均安，寶寶也立刻讓兒科醫師帶走，避免被媽媽感染，他才終於放下心中大石，有了這次難忘的經驗，他也呼籲大家要一同努力抗疫。

王樂明將這次手術的功勞都歸給為此付出的各單位同仁，「相信我們醫院的醫護仍會站在最前線繼續奮鬥，也是身為醫學中心的責任。」吳淡如也在文中感動地表示，「人類歷史上，值得紀念的人，都是堅強勇敢，願意自救而且救人的人」，透露自己已經尊敬這位好友到熱淚盈眶的程度。

(中時新聞網)