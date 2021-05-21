新冠肺炎疫情持續延燒，不僅連六天本土確診數破百，還增添一名死亡案例，而這名死亡案例是住在萬華的七旬婦人，出現症狀後拒絕就醫，直到死亡後才發現確診，不過卻有網友擔憂此人就是兩性專家黃越綏，對此，本人也無奈做出回應。

黃越綏表示新聞報導萬華區有位七旬婦人因疫情居家死亡，有位鐵粉透過基金會義工，想確定這位老婦是否就是她本人？對此，她表示雖感覺被觸霉頭，但至少對方動機是可理解的善意，雖然義工藉機勸她先搬離疫區避難？但她告知對方目前除了月球以外，沒什麼地方是安全的，何況生死生有命富貴在天，目前最重要就是做好自己的防疫本份。

接著，黃越綏透露基金會從疫情爆發後，已經暫停止各項活動，員工每日僅由兩人輪班留守，為了錯開上班搭車時間及辦公大樓公用電梯接觸頻率，上班時間改為上午10點到下午4點，家中兒女是國小生的員工，不用上班也不扣薪，並贈送每人百個口罩，對她而言，照顧員工是雇主義務，何況咱攏是一島同命，得多以鼓勵取代責難，才能同心協力突破困境。

對此，網友也紛紛回應：「希望疫情早日落幕，也請您注意安全，一切順利」、「體恤員工的好老闆，值得各企業當家老闆們效法」、「近來被疫情報導搞到人心惶惶，讀到黃老師的一番話，頓時開朗起來了」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)