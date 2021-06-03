新北確診最多「準備區域封鎖」？ 侯友宜回應了 15:512021/06/03 中時 許哲瑗 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北確診最多「準備區域封鎖」？ 侯友宜回應了。（翻攝直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】新北本土確診共增+265 侯友宜新北市疫情應變記者會｜2021.06.03 訂閱影音： 中時新聞網 國內新冠疫情持續延燒，為持續強化三級防疫措施，新北市三重區公所針對12個傳統市場祭出「時間及人流管制」，一名市場自治會成員在入口管制車輛進入。（張鎧乙攝） 國內新冠疫情持續延燒，為持續強化三級防疫措施，新北市三重區公所針對12個傳統市場祭出「時間及人流管制」，封閉部分出入口，禁止車輛進入並實施實聯制。（張鎧乙攝） 新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，累計確診破4000人；新北市長侯友宜今主持防疫會議，媒體問及是否進行「區域封鎖」？侯友宜表示，相關權責都在中央，拜託市民「卡忍耐一點，做好防疫」。 侯友宜說，是否升級警戒四級，必須由中央下令，新北市只能自己落實低度活動，並做好市府相關防疫，盡量控制住疫情，就不需要走到升級這一步，但新北市會做好準備，努力跟疫情對抗中。 獨》立榮載到確診者 旅客身分曝！爆一驚人狀況 陳零九確診新冠肺炎！滾石聲明曝現況 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #新北市 #確診 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 體育署》保全確診新冠 體育大樓加強清消 17:352021/06/03 體育 新北累計確診數破4000 侯友宜公布5疫情熱區 15:082021/06/03 生活 各縣市防疫記者會 網友票選他最值得信任、表現最好 09:392021/06/03 政治 新北累積確診破4千 各區染疫分布圖曝光 15:282021/06/03 生活 侯友宜一張照片 慘遭王浩宇趁機PO圖消遣 19:072021/06/03 政治 獨》打完疫苗後確診 五股某里長與妻子雙雙染疫 12:462021/06/03 生活 女清潔員確診 北市議會提早下班清場 13:472021/06/03 生活 確診者登機 北市控中央系統疏失 17:222021/06/03 生活 新北剩2萬多劑疫苗供醫護施打 侯友宜：長照照顧者無法全數打 16:002021/06/03 生活 新北尋獲654失聯確診者 板橋中和病例仍持續飆升 14:532021/06/03 生活 縮短施打期 侯籲速審民間捐贈疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 彩雲颱風直逼台灣 氣象局23：30發布陸上颱風警報 - 生活 新北7區28里列「重熱里」 侯友宜：里民速去快篩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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