【LIVE直播】新北本土確診共增+265 侯友宜新北市疫情應變記者會｜2021.06.03

國內新冠疫情持續延燒，為持續強化三級防疫措施，新北市三重區公所針對12個傳統市場祭出「時間及人流管制」，一名市場自治會成員在入口管制車輛進入。（張鎧乙攝）

國內新冠疫情持續延燒，為持續強化三級防疫措施，新北市三重區公所針對12個傳統市場祭出「時間及人流管制」，封閉部分出入口，禁止車輛進入並實施實聯制。（張鎧乙攝）

新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，累計確診破4000人；新北市長侯友宜今主持防疫會議，媒體問及是否進行「區域封鎖」？侯友宜表示，相關權責都在中央，拜託市民「卡忍耐一點，做好防疫」。

侯友宜說，是否升級警戒四級，必須由中央下令，新北市只能自己落實低度活動，並做好市府相關防疫，盡量控制住疫情，就不需要走到升級這一步，但新北市會做好準備，努力跟疫情對抗中。

(中時 )