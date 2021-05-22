阿慧，年紀38歲，正值熟女的階段。在我面前坐好後，開始說起來這裡的原因。她曾經有交往過二任的男友，不過每次要進入到到身體親密接觸的時候，她都會喊卡，戀情也隨著拒絕的次數多了、爭吵多了，感情也變得疏遠，以至於最後都不了了之。直到最近有了新的對象，決定嘗試做出改變，不過在聽她敘述過程的時候，卻讓我滿腦子問號。

●好像有又好像沒有進入？

交往半年多，最近才嘗試性行為，一共4次。不過沒有每次都進入，只有3次有做性交的動作，她口述說：「會痛，但是也有舒服的感覺；第2次結束的時候，上廁所有一點點的血，後續也沒有異常的狀況。第3次因為怕痛，就沒有後續。」。

●有性經驗，卻害怕到無法內診？

她擔心生理上有狀況，想說再去婦產科檢查一下，醫生口頭詢問後打算內診時，坐上檢診台的時候，她說：「坐上那台子之後，我下意識腳夾緊，看到醫生在準備內診的工具時，更是嚇得一直問說要幹麼，整個人坐了起來，想說可以不要嗎？。」

她解釋，由於沒有辦法順利進行，所以醫生再次確認她的性經驗，問她有性交成功過嗎？

「我回答有，不過醫師覺得如果有過性經驗，反應不至於如此，所以最後只幫我做超音波檢查就結束。然後提醒我，可能是太過緊張，再回去觀察下次性行為會不會又是同樣的情形。果然第3次要試的時候，有點害怕會痛或是跟上次一樣有一點血，就沒再繼續下去了。」。

●有自慰的經驗，不過……

在聽完了來龍去脈後，為了確認她是否真的有成功性交過。我先問：「妳之前有自慰的經驗嗎？」她說：「有，不過妳是指在外面摩擦嗎？」

於是我再進一步問：「自慰有很多種方式，妳剛說的是其中一種。曾經把自己的手指放入陰道嗎？」

「嗯…有試過，不過最多半個指節而已。」

接著我拿出教學的道具，邊模擬邊詢問：「妳跟男友性行為的時候，有像這模型一樣，假陰莖至少要進去2/3才算真的有進入喔。」

「怎麼可能啦！不可能！不可能！嚇死我！我一根手指頭都只能放一點點了，更何況這樣！」。

陰道痙攣這類障礙多半生理很健康，主要是心理影響到生理反應。(示意圖 /Shutterstock 非新聞當事人)

●原來，我還是在原點

終於，經過一連串的詢問與再三確認後，得到了「性交並沒有成功」的結論，這不免要問到男友有沒有性經驗等等的資訊，畢竟多數有過經驗就會意識到有沒有成功進入，以及發現對方的反應和以往的不太一樣，不過這狀況先往後擺，現在最重要的是阿慧有「陰道痙攣」(Vaginismus)。

白話來說，陰道痙攣就是害怕異物進入陰道，並且根據嚴重的程度做區分，無法性交是最嚴重的情形，輕微則是感到疼痛，在精神疾病診斷裡也有針對骨盆性器疼痛/插入障礙症(Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder)做進一步的說明。

這類障礙多半生理很健康，主要是心理影響到生理反應，以至於性交無法順利。不過，現在都能夠透過生理與心理同時並進的方式得到改善，包含了擴張練習、服用藥物降低焦慮、心理諮商、施打內毒桿菌等等，讓幸福不再喊卡，親密感提升。

(中時新聞網)