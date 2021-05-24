樹德家商應用日語科學生詹範超。（樹德家商提供）

樹德家商應用日語科學生詹範超的大姊詹翔婷。（樹德家商提供）

樹德家商應用日語科學生詹範超的二姊詹愉萱。（樹德家商提供）

樹德家商應用日語科學生詹範超高二時參加全國高中職生日語簡報比賽拿下全國第一，陸續挑戰日語演講、專題等競賽皆獲佳績，110學年度「四技二專特殊選才」錄取國立高雄科技大學應用日語系，值得一提的是，他的兩位姊姊也都是樹德家商畢業，也都考上國立大學。

樹德家商應用日語科連續4年特殊選才管道錄取國立科技大學，詹範超在校參加全國高中高職日語演講比賽、全國高級中等學校109學年度外語群日語簡報競賽、全國高級中等學校外語群110年專題及創意製作競賽等，都有好表現。

應用日語科主任涂碧芬表示，範超的大姊詹翔婷和二姊詹愉萱均畢業於樹德家商綜合高中，分別錄取國立台灣藝術大學中國音樂系及國立台南藝術大學應用音樂學系，姊弟三人在校表現傑出，也都錄取國立大學。

姊弟三人說，樹德家商教學資源豐富、設備齊全，除了喜歡這樣的學習環境，也感受到老師教學的認真與關懷，而且在校期間，學習不侷限於課堂，他們有許多演出及登上舞台的機會，更能藉此鍛鍊自己感興趣的專業技能。

詹範超母親說，範超在畢業前通過日語能力N2檢定，她每天最快樂的事是聽到子女放學回來分享學校點滴，三個小孩在樹德從零開始學習，畢業時都能達到職人水準，完全要歸功於用心指導的老師們。

樹德家商校長陳茂霖指出，技職教育是提供國家基礎建設人力及促進經濟發展的根本，樹德家商創校57年，落實務實致用並強調學習具體且符合實際職場所需的技術，是培養優秀專業人才的搖籃。

(中時 )