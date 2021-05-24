萬華區快篩站。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央流行疫情指揮中心今公布新增590例本土個案，台北市新增99例，萬華有38例，市長柯文哲24日依快篩陽性率透露，預計28日左右會出現第3個高峰，看是否有比前2次高峰還低，他認為雖然自動自發封城有效，但陽性率的基礎線還是有5％，民眾仍要注意。

柯文哲今午主持防疫記者會，特地提出今天中央公布6例死亡，全部都是60歲以上，他表示，新冠肺炎到現在已經1年多，全球有1億6000多萬人感染，總平均看起來死亡率約是2％，但這個病有很大特色，少年、青少年死亡率低，隨年齡增加，特別是過60歲以後死亡率很明顯上升。

他指出，尤其是病人有肥胖、糖尿病、腎臟病等慢性疾病，死亡率會更明顯上升，病毒會讓本來的健康危險因素放大很多倍，在特殊族群要特別注意，老年人有其他重大健康危險因素有相當程度死亡率。

接著，柯文哲說，台北市在萬華有3處快篩站，昨天總共篩檢992人，陽性率5.95％，每一個陽性率反映1周前的感染狀況，第1個高峰往後還有1個小波，第2個波是8.5％隨後掉下去，預計28日左右會出現第3個，看波峰是否愈來愈小，因為潛伏期2至7天，大概反應6天左右，看每一個波峰是否愈來愈往下降，但基礎線還是有5％，還是要注意，過去1周市民自動自發封城是有效，現階段出現感染狀況是1周前，就視陽性率再注意看看。

(中時 )