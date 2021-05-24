桃園市一名30歲彭姓男子，24日凌晨與27歲陳姓妻子因故大吵一架，他因心情不佳表示要出門透透氣，未料卻是跑到前女友租屋處聊天，陳女得知後，在大半夜找來姊姊、友人陪同一起前往「理論」，彭男聽見一群人在門外狂敲門，情急之下跑到陽台想離開，卻不慎失足從5樓陽台墜落，送醫急救宣告不治。

彭男家住大園區，因為和妻子吵架心情不佳，24日凌晨0時許跑到簡姓前女友位於蘆竹區福安街租屋處，兩人共處一室被陳女得知，陳女帶著姊姊及2名男性友人找上門，一行人先是在門外狂敲，簡女不願開門，男友人見狀於是強硬把門踹開，大家氣沖沖跑進簡女租屋處內，彭男情急之下只能跑到陽台躲起來。

陳女姊姊後來跑到陽台一看究竟，未料彭男已經摔落陽台倒臥在1樓地上，她嚇得驚聲尖叫，一行人才急忙打119求救，但彭男傷重急救3小時後仍宣告不治。

簡女供稱，彭男來找她前自己在睡覺，根本來不及了解發生什麼事租屋處就遭人闖入，一行人都供稱沒看到彭男墜樓過程，後續有待檢調相驗進一步釐清彭男死因。

(中時 )