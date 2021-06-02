一名陳姓男子指控，前同居薛姓女友私吞轉賣保時捷的價金280萬元，便提告要求返還，一審判薛女敗訴，其上訴二審，高等法院認為一審判決並無不當，維持原判。可上訴。

判決書指出，陳姓男子主張與薛姓女子曾為同居男女朋友關係，他自2011年間前往澳洲定居，期間兩人論及婚嫁，但因薛女不願因此未果；2014年時，他在薛女建議下，委託薛女將保時捷賣掉，並將獲得之價金用於償還房貸。

孰料，2015年11月間，薛女以285萬元脫手陳男的保時捷，卻未將價金用於支付房貸，反而挪做私用清償個人的債務。陳男得知後，一氣之下提告要求薛女返還280萬元。

薛女聲稱，她與陳男雖無結婚，但曾為同居男女朋友，且陳男在去澳洲前主動將存摺等財物將由她處理與保管；薛女強調，兩人與夫妻並無二致，應共同擁有財產。

橋頭地院一審期間查出，薛女獲得保時捷價金後，多次自陳男的帳戶中提領現金，曾花在出遊、購買保健食品、汽車維修等個人日常生活支出，最終判其敗訴，須返還價金。薛女上訴二審，高等法院高分院認為，原判決並無不當，因此維持原判。可再上訴。

(中時新聞網)