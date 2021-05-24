民進黨立委王定宇今在臉書貼文，PO出網路社群論壇「PTT八卦版」一張截圖，表示上午10點開始有帳號狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，他指稱，這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為」。有眼尖PTT網友發文指出，「該帳號持有者是一位名叫林瑋豐的前記者。而被點名的林瑋豐晚間也透過個人臉書回應，「對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。

台北市議員徐巧芯進指出，王定宇「這一波的認吱作戰套路」模式大概如下：王定宇說八卦版有中共認知作戰要查辦、林瑋豐說八卦版有深藍韓粉攻擊、鄉民查到林瑋豐平常的帳號就常在反串罵陳時中、挺柯文哲、挺中共，鄉民查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心政務副主任楊敏(Emily yang)、網友約林瑋豐打球但他速速關閉帳號。

而被點名的林瑋豐晚間8點43分在臉書PO出聲明文回應，「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。

林瑋豐臉書。

有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。

網友也紛紛留言嘲諷，「自己講就是反串，其他人講就是中共同路人對吧？」、「講的輕描淡寫，已經不知道多少人轉貼了」。

[道歉及說明] 本人林瑋豐，PTT帳號bj26bj，2021年5月24日在「個人臉書」張貼PTT八卦板標題截圖，猜想並批評使用者政治傾向。後遭使用者人肉搜尋，發現本人帳號仍在八卦板發表反串留言，後導致大量訊息及留言指責本人與家人，個人聲明... 由林瑋豐發佈於 2021年5月24日 星期一

(中時新聞網)