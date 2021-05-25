親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

國內疫情升溫，網路上也開始流傳各種謠言，中央政府及指揮中心多次出面駁斥假訊息，如今卻爆發民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，因反串自導自演「認知作戰」掀起風波，不僅讓外界傻眼，更質疑指揮中心是否開罰？今（25）日上午指揮中心副指揮官陳宗彥上召開記者會，是否對此事回應備受關注。

陳宗彥除說明相關防疫措施外，也澄清有關疫情的假訊息，他說，這些假訊息來源幾乎都是境外IP，試圖影響台灣防疫措施及量能，造成民眾恐慌等情事都陸續出現，包括散播台灣疫情嚴重，一天燒掉一百具屍體，影響台灣社會對疫情的混亂，這些訊息的共通點則是會有簡體字，使用大陸用語，並將台灣疫情嚴重程度誇張化。

另一則是有關影響國人對疫苗的信心，陳宗彥指出，有訊息稱疫苗為防腐加入汞跟氯，他強調，疫苗都經國際認證 ；至於疫苗接種會出現的相關症狀，指揮中心的幾次記者會也有進行說明。

陳宗彥提到，前幾天有一則是利用國內主流媒體製造假訊息，這幾天則是利用公佈欄網站，網址看似和教育部一樣。他說明，基本上台灣網域申請跟網址申請，一定是有「www.」加上「edu（教育部）」，「tw」表示是在台灣的網域，有些政府單位網址會有「gov」；而此假訊息是在影響台灣對停課的時程，讓家長造成混亂，提醒民眾注意網址正確性。

對於林瑋豐相關爭議事件，記者詢問，這樣的反串文是否重罰？且王定宇也有轉發相關假訊息，是否會連帶受罰？陳宗彥說，前天已交給刑事警察局調查，他強調，任何人在防疫都不能置身於外，包括假訊息的防阻，任何人只要有違反法律部分，就要負起法律責任，這是必然的。

連10天本土破百！三級警戒是否延長？全國防疫會議會後記者會｜2021.05.25

(中時新聞網)