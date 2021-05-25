台中市停課不停學師生人數高達40萬人，師生長期使用傷害視力，台中市長盧秀燕請教育局研究這段時間老師授課時數認定是否放寬。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市停課不停學師生人數高達40萬人，上課改為線上學習，造成師生每天緊盯電腦、平板、手機螢幕，視力受傷害，近日很多教育團體及老師向台中市長盧秀燕反映，老師要盯著螢幕教學，每天還要收集學生繳交的作業批改很傷視力，請教育局研究這段時間老師授課時數認定是否放寬。

台中市教育局長楊振昇25日在市政會議以視訊方式針對「停課不停學」專案報告，去年已超前布署，提早盤點設備設施，注意頻寬是否充足，進行同步演練，經歷3次全市大規模壓力測試，參與總人數16萬2700人，學生參與比例達66％，老師參與率70％。

楊振昇說，今年因應疫情，教育部宣布停課不停學，台中立即啟動，19日15校整備，331校線上教學達95％，20日增5校，線上教學96.8％，21日346校線上教學比例達99.7％，教育無縫接軌，學習不受影響。

盧秀燕表示，學生們上課連續多日使用電腦，每天都這麼多堂課在使用視力，其實孩子們的視力相當疲勞，老師們同樣有這樣的反應，因為老師盯著螢幕教學，每天還要收集這麼多孩子們繳交的作業進行批改，也很傷視力。

她指出，去年盤點電腦資源時，全市還差6000台，市府緊急採購一半，另一半感謝各界捐贈，有效因應停課不停學，台中市停學師生人數達40萬人，數量龐大，感謝各級學校細心準備，有效進行線上上課。

很多教育團體與老師則向市府反映，長期使用電腦，造成視力疲勞耗損，以國中一堂課45分鐘，長期下來視力受不了，盧秀燕指示教育局研究停課不停學這段時間授課時數認定，是否能予以放寬，或作法更彈性有效解決問題。

(中時 )