北屯區北屯里長歐真宗辦公室，入口處實施量體溫、「實聯制」登記。（摘自歐真宗臉書）

台中市疫情，以家庭群聚感染為主，市府提倡「家庭防疫新生活運動」，北區育德里發起社區宣導，居家2人以上戴口罩，不同桌用餐、不共食等觀念，北屯里辦公室超前部屬增設防疫設備，洽公採實聯制、不超過5人為原則，。

北區育德里長黃志銘指出，疫情嚴峻，配合政府防疫措施，他沿街宣導「家庭防疫新生活運動」，家人盡量不要同桌共餐，家裡2人以上就戴好口罩，或室內保持1.5公尺距離，環境時常消毒，確實做好自家的衛生安全。

黃志銘說，為防堵疫情在社區傳播，里長自身做好防疫措施讓里民安心，里民甚至自發性勸導民眾，外出一定要記得戴口罩，「保護自己、保護他人」並將自我防護的心，貫徹在自己家中。北屯區北屯里長歐真宗辦公室，入口處實施量體溫、「實聯制」登記，外出服務里民自備防疫面罩、口罩，避免因交談產生飛沫傳染。

台中市長盧秀燕指出，近來全市疫情升高，大多跟家庭群聚感染有關，呼籲落實「家庭防疫新生活運動」，居家2人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，「保護好自己，就是保護好家人」，降低家庭群聚感染風險。

(中時 )