台北日前發生長照機構7位住民因群聚感染過逝，新北地區也傳長照機構25人群聚感染，為避免同樣的事件發生，台中市長盧秀燕在6月2日中市流行疫情指揮中心記者會，再度向中央喊話，趕快再撥補疫苗，讓長照機構人員與住民都可以打到疫苗。

盧秀燕指出，台中市目前都很努力的在維護這些機構人員與住民的安全，衛生局長曾梓展也表示，目前所有要入長照機構的新住民都必須要是做過核酸檢驗陰性者，以確保不會因新住民造成群聚感染。

盧秀燕指出，台中市隸屬於社會局的社福機構工作人員與住民，將近8千人，而在衛生局系統的醫療照顧機構有181家有14302人，整個加總起來有22000人左右，目前雖然很努力做防疫工作，但防疫工作做得再好還是治標，要治本就是要給他們打疫苗。

但盧秀燕強調，目前政府撥補的疫苗27000劑已經全部分配下去，以醫護人員為主，再來就沒有了，希望政府趕快撥補，讓這些長照機構、醫療養護機構可以打疫苗。

(中時 )