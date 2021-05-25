台驊投控(2636)下設一個投資部門，今年農曆年附近一波下跌，董事長顏益財表示，公司也加碼長榮(2603)、陽明(2609)，目前還會持續持有，對貨櫃航運股價相當具有信心，認為「一張不賣、奇蹟自來；反向加碼、綿延不絕。」

台驊投控在在2017年陽明財務危機的時候入股，今年農曆年附近貨櫃航運下跌一波，加碼買進陽明、長榮，這個月大回檔，又在再次加碼。顏益財表示，網路上流行「一張不賣、奇蹟自來」，他再加上「反向加碼、綿延不絕」、「現在與這些船東共生共死」，本業外，業外也會有不錯收益，樂觀看待這些航運股股價的表現。

對於下半年，台驊投控認為，海運因為強勁的市場需求支撐，業績有望持續增長，特別是目前隨著歐美疫苗施打率提升，後市經濟逐步復甦，將拉升消費力道，台驊投控海運業務超過70％為歐美長程線，可望為集團挹注更高的營收貢獻。

空運市場，於國際旅遊限制解除前，艙位供給仍然吃緊，加上海轉空業務量增加以及下半年為傳統電子產業旺季需求，高運價將維持。

中歐鐵路市場，由於鐵路的運費遠低於空運，與海運相當，運輸時間較海運短，大量貨物紛紛轉單至鐵路業務，而鐵路艙位供給較海空運少，呈現一櫃難求的情況，台驊擁有之艙位取得優勢將持續提升鐵路業務營收。

陸運市場，由於全球進出口業務量暴增，造成全球車隊供給短缺，運費調漲，特別是美國地區。大陸內貿物流市場，由於帶大陸消費需求持續增長，帶動境內倉儲及配送業務大增。

東南亞市場在今年仍將大幅成長，由於中美貿易戰及Covid-19造成全球供應鏈重組，形成台灣、東南亞生產，美國消費聚落，加上其所具備的人口紅利及稅賦優勢，將成為業績最具成長爆發力的區域。

(時報資訊)