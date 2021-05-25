紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）接受外媒專訪時表示，紐西蘭遲早會捲進大陸怒火的風暴之中，呼籲出口商分散風險，不要雞蛋全部放在同一個籃子裡。

英國《衛報》（The Guardian）今（25）日刊登針對紐西蘭外長馬胡塔的專訪，針對鄰國澳洲深陷與大陸的貿易戰，馬胡塔表示，「我們不能忽略澳洲與大陸發生的事，如果他們接近暴風眼或者處在暴風眼之中，我們就能合理自問，暴風接近我們只是時間早晚問題。」

這是馬胡塔至今針對紐西蘭貿易依賴大陸的脆弱性所做的最坦率的討論之一，針對出口商，她呼籲，「應該要在新冠疫情、區域國家擴大關係，以及如果和中國發生重大事件應做的緩衝措施等脈絡下思考多樣性，他們承受得起影響嗎？」

針對和北京的關係，紐西蘭決定和北京保持強勁的貿易夥伴關係，同時也開闢空間，針對違反人權、國際法規的事項提出批評。

不過過去一年來，這樣的立場愈來愈難以維持。關於新疆人權及香港議題，紐西蘭頂多僅表達「強烈關切」，態度不如英國、美國、加拿大、澳洲等五眼聯盟成員國強烈。

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）曾表示，對於五眼聯盟「擴大職權範疇感到不舒服」。

馬胡塔4月才因為對五眼聯盟「擴大職權範疇感到不舒服」的發言受到矚目，部份人士批評這是和傳統盟友背道而馳，不過她受訪時表示，紐西蘭珍惜五眼聯盟的關係，「這是一個我們可以和信賴盟友合作解決特定議題的安全與情報框架，但是人權社群更廣大，我們不需要五眼聯盟來表達我們在人權議題的立場。」

澳洲去年率先呼籲對新冠病毒起源展開調查後，中澳外交衝突不斷，北京祭出關稅、進口限制、警告民眾避免赴澳等手段報復，有分析指出，這些報復手段讓澳洲去年損失477億澳幣（約新台幣1.03兆元），由於大陸仍相當依賴澳洲鐵礦進口，因此貿易戰對澳洲的衝擊實際上有受到一定程度緩衝，如果大陸成功轉換對澳洲鐵礦的依賴，澳洲的損失會更大。

相較之下，紐西蘭對大陸的貿易關係並沒有類似的資源壟斷地位，紐西蘭懷卡托大學（University of Waikato）法律系教授吉勒斯皮（Alexander Gillespie）表示，「所有你能從紐西蘭獲得的東西，從別的地方也能獲得。」

「中國會知道我們在這個地方的脆弱性，而我認為，聲明中我們定位自己的方式，顯示我們也意識到這個脆弱。」

根據紐西蘭政府數據，目前紐國單月出口大陸的貿易額已經超越出口美、英、澳、日四國的加總。整體而言，出口大陸佔紐國出口總額的28%，值得注意的是，紐國60%以上林木產品、50%肉品都銷往大陸，當地47%國際學生來自大陸，報導指出，如果紐西蘭與大陸有一天真的爆發衝突，北京的報復將會打擊紐國許多產業。

(中時新聞網)