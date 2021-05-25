知名好萊塢女星艾倫佩姬（Ellen Page）以《全面啟動》和《鴻孕當頭》爆紅，但7年前公開出櫃，又在去年底宣布自己是跨性別者，正式改名為艾略特佩吉（Elliot Page），當時震驚演藝圈；最近艾略特佩吉分享切除乳房後的身材照，八塊肌體態讓網友都看呆。

艾略特佩吉今（25）日在IG曬出一張裸上身只穿短褲的照片，臉上掛著超陽光又燦爛的微笑，表示「跨性別後的第一張泳褲照」，另外更補上「跨性別是美麗的」；照片中艾略特佩吉雖然略顯單薄，但居然有結實的八塊肌，體態完全像是20歲出頭的小鮮肉，令眾人感到驚訝又震撼。

最近艾略特佩吉分享切除乳房後的身材照，八塊肌體態讓網友都看呆。(圖/ 摘自Elliot Page IG)

當他在宣布自己是跨性別者，改名艾略特佩吉後，還登上《時代雜誌》封面，更大方透露去進行乳房切除和胸部肌膚重建手術，努力成為那個「真正的自己」；艾略特佩吉也在受訪時提到，經過手術後他認為人生變得更美好了。

艾略特佩吉公開自己是跨性別者後，穿著就越來越中性，如今曬出打赤膊的樣貌，讓粉絲都感到驚喜，紛紛留言「哇塞，八塊肌欸」、「我的天啊！看看這個笑容」、「是一個小帥哥」、「體態看起來太讚了吧」、「看到你這樣真的很驕傲，支持你做想要成為的那個你」。

(中時新聞網)