中央流行疫情指揮中心今天公布全國防疫警戒維持三級到6月14日，指揮官陳時中坦言，雖然趨勢看起來有趨緩，但因為發病日距離中央採檢病例報告出爐時間很長，可能會有隱藏病例還沒被發掘，所以才要延長。根據一份網路民調顯示，有超過9成網友表示會遵守相關規定，有超過4成網友認為台灣會平安度過。

網路媒體《NOWnews》以「針對全台第三級警戒延長到6/14號，您覺得？」為題進行網路投票，投票時間為5月25日至28日，並詢問網友，「當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是」，截至25日晚間8點30分，參與投票的網友中，表示「好慘！我還得顧小孩2個星期」的有5.56%，「糟糕了！疫情比我想得更嚴重」35.19%，「還好可以在家上班，不用趴趴走」7.41%，「雖然問題很多，但我相信台灣會平安度過」48.15%，另有3.7%網友沒表示明確意見。

對於近日每天公布的「校正回歸」案例，指揮中心表示是調整確診時間必要的方式，有29.63%網友表示「不信，愈校愈多，感覺在調整確診曲線」，而認為「理所當然，本土病例多了，總該有相對應的調整」的則有50%，根本沒搞懂指揮中心在幹嘛16.67%，有3.7%網友沒表是明確意見。

至於疫情警戒3級期間，是否會遵守相關規定，會遵守，並表示不管怎麼樣，保護自己也保護家人最重要的網有高達90.74%，但也有1.85%網友表示不會，想幹嘛就幹嘛，會盡量遵守，並指有時候會有不可抗力因素存在的則有5.56%，另外有1.85%網友沒表是明確意見。

政府表示孩子停課、在家遠端學習，家長可以請防疫照顧假，但防疫照顧假卻不支薪，若家中有學齡兒童或青少年，不請假，並認為薪水比較重要的網友有18.52%，「請假，沒錢就用自己特休吧」31.48%，「請假，沒錢也沒關係，小孩比較重要」則有33.33%，有16.67%網友沒表是明確意見。

(中時新聞網)