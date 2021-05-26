須文蔚》台大醫院院長引傅雷「家書」告誡醫師

【愛傳媒須文蔚專欄】鋼琴詩人傅聰去年於英國當地時間12月28日，因感染新冠去世，臺灣的討論不多。他的父親是著名翻譯家、作家傅雷，傅雷夫婦二人寫給他和弟弟的書信組成出版的《傅雷家書》，一直是教養書的典範。

但有誰記得「傅雷」？今天讀了台大醫院院長吳明賢發給院內同仁信件，提及：

知名的鋼琴家傅聰赴美進修，其父傅雷諄諄告誠：「先為人，次為藝術家，再為音樂家，終為鋼琴家」。

同樣道理，我們習醫也遵循「先為人，次為醫師，再為次專科醫師」。資深的醫師對2003年SARS記憶猶深，靠醫護不分科別，行政人員不分你我，團結一致，終於取得抗疫的成功。

讓人深深感動，無論多優秀與多專業的人才，都該時時放下專業的傲慢。還其本來面目，應當都是「人」，也應當都要有仁心，不是嗎？

這封信雖然讀來沈痛，這絕對是一封發自肺腑的「家書」，呼喚不同理念的同仁，能共同挺身，同時也我們看見台大醫護人員們的艱難與努力。

萬份感念！也祝願第一線的醫護工作人員都平安。

親愛的住院醫師，大家平安：

在新冠肺炎進入社區肆虐之際，沒有人可以置身事外！人雖有南北、職業、信仰之分，但病毒卻很無情也很公平，不分地域、工作、宗教觀念，只要你疏忽，都可能被感染。本院目前住院的個案，並無醫護人員，均為工務同仁，且其感染源均來自社區。

身為醫師，也是社區的一份子，所以請大家務必做好保護自己該有的防護措施。醫師比一般人擁有更多的專業知識及技能，更應拿出行動與態度，不只保護自己，也讓我們的家人、同仁及一樣免於病毒的威脅。

知名的鋼琴家傅聰赴美進修，其父傅雷諄諄告誠：「先為人，次為藝術家，再為音樂家，終為鋼琴家」。

同樣道理，我們習醫也遵循「先為人，次為醫師，再為次專科醫師」。資深的醫師對2003年SARS記憶猶深，靠醫護不分科別，行政人員不分你我，團結一致，終於取得抗疫的成功。

此次518工務室的異常事件，導致我們必須大量降載醫療量能，採取分艙分流上班，其目的是為了保存對抗新冠肺炎之能量，並保護同仁及儲備更持久的作戰能力。

很感謝內科、外科、家醫科、牙科、耳鼻喉科及眾多的住院醫師及行政同仁們，適時挺身而出，不只於短短三天內做完超過一萬人次的篩檢，並肩負起照顧確診因為你們的同舟共濟，完成了不可能的的任務，讓台大醫院暫時脫離困境，我代表院方向各位致上十二萬分的謝意。

所有的重大災難，都是一面照妖鏡！大多數的住院醫師不忘初衷的熱血行為，讓人熱淚盈眶。但是聽聞有少數科別之住院醫師，把自己當成局外人，甚至藉機放長假，這些行為不僅無情而且傲慢，讓師長們痛心。我要重申醫道即人道，想要在醫學生涯走得遠，必須要培養團隊及體系意識，學習配合。

人生是線性的，千萬不要以為一班車就能把你從現在的位置帶到你所期待的位置。缺乏系統思維的人，總是從此時此地去衡量一件事情眼前的價值，不把這件事情放在人生系統中去衡量，所以經常放棄「看起來無用」的事情，這是典型的「功利主義者」。

在此提醒，年輕時少點功利主義，多點系統思維，你們的人生系統才有可能發展得更好，醫學生涯走得更久更遠！

台大醫院院長

吳明賢

20210524

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)