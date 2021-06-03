【旅奇傳媒/記者-張偉浩】雖然國內疫情緊張，但仍有遊輪業者持續部署船上安全防疫措施，希望疫情趨緩之後帶給旅客最安心的旅程，最愜意的海上時光。像是公主遊輪推出的「勛章假期（MedallionClass™）」服務，不需與人接觸便能登船、離船與交易，共同持續為防疫努力。
藍寶石公主號是首度採取以往在高規格遊輪船隊才有的「勛章假期」全新服務，可以將穿戴式裝置「海洋勳章」作為手環或項鍊配戴，不僅取代傳統船卡，並運用高科技物網路技術，能夠享受快速登船、離船、點單、掌握親友定位、解鎖艙房與使用如陸地上的Wi-Fi網路速度，還可以使用數位互動螢幕 在航程期間捲動瀏覽船上所有活動，並以書籤標記感興趣的選項，記錄在個人行程中，讓旅客可以在完全不需要服務人員的情況之下，完成海上假期。
此外，遊輪上還加強船上清潔、消毒規範、通風換氣系統、人員健康監測，更搭配培訓之醫護人員，包含醫師與護理人員，均具備照護各種醫療狀況的能力，包括照護新冠病毒（COVID-19）之患者，為旅客健康把關。
藍寶石公主號於2021年翻修一新，為旅客奉上愉悅味蕾的精緻美食和無微不至的私人服務，帶給您家一般的溫暖和陶冶心靈的獨特體驗。在這裡，您將發現一個全新的自我。揮別日常生活的忙碌，同藍寶石公主號一起駛向廣闊大海，探尋一段優雅、精緻和充滿喜悅的難忘海上之旅。
公主遊輪防疫影片：
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
(中時新聞網)
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