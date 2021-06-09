花蓮慈濟醫院、花蓮醫院及國軍花蓮總醫院的中醫科及全縣共30間中醫診所即起均提供視訊診療服務，民眾毋須出門即可看診，圖為視訊診療示意圖。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院、花蓮醫院及國軍花蓮總醫院的中醫科及全縣共30間中醫診所即起均提供視訊診療服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

民眾如對Covid-19有疑慮，或者想了解如何吃中藥增強抵抗力及輕症如何治療等，另有3名中醫師提供電話諮詢服務。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，各醫療院所為降低民眾出門染疫風險，接續提供視訊診療服務，花蓮縣的中醫師們不置身於外，公會理事長黃輝榮表示，即起除花蓮慈濟醫院、花蓮醫院及國軍花蓮總醫院的中醫科外，全縣共計30間中醫診所也提供視訊診療服務，民眾毋須出門即可看診。

黃輝榮說，視訊診療主要著重內科部分，居家隔離者、居家檢疫者、自主健康管理者及高風險染疫者，可透過花蓮縣衛生局轉介到醫院及全縣13鄉鎮內共30間的中醫診所進行視訊診療，而一般民眾可直接與醫療院所聯繫。

黃輝榮，視訊診療民眾可利用Line通訊軟體和當診醫師進行視訊，看診時拿出健保卡和醫生確認姓名及身分證字號後，醫師再透過視訊問診，此外，中醫除了藉由脈相也會從舌相來判斷身體狀況，因此民眾可先將舌頭照片拍攝起來傳給醫師。

看診完畢後，隔離者可請家屬或者代理人，帶著自己的健保卡前往診所端進行配藥，並給付健保掛號費，一般民眾則可以自行前往。

另有3名中醫師提供電話諮詢服務，黃輝榮說，民眾如對Covid-19有疑慮，或者想了解如何吃中藥增強抵抗力及輕症如何治療等，周一至周五上午至9點至下午5點，皆可撥打專線詢問。嘉德中醫診所醫師黃輝榮03-8262192、大新中醫診所醫師李麥03-8341833，及慈濟中醫科醫師何宗融03-8561825＃13156。

另外，今開放施打莫納德疫苗，花蓮共配得1900劑，衛生局長朱家祥說，這些疫苗會直接撥補到花蓮醫院、慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院、鳳榮醫院、門諾壽豐分院、玉里醫院及玉里榮民醫院等8間專責醫院，施打對象主要為第一、二類醫事與非醫事人員。另外，縣內共計13200劑的AZ疫苗目前已全數施打完畢。

(中時 )