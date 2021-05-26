新冠肺炎疫情警報聲持續拉響，但不只人類要防疫，家中飼養的寵物也有防疫需求！宜蘭縣流浪動物之家因應疫情持續發展，及時推出了協助照顧病患家中寵物的服務，只要飼主必須隔離甚至住院治療，導致家中寵物確實無他人可照料，可向宜蘭縣動植物防疫所求助，經查核符合條件，家中寵物即可暫時寄養在流浪動物之家，不用擔心吃、住及無人照顧的問題。

隨著新冠肺炎疫情升溫，國內確診病例人數不斷急速攀升，一旦受隔離或確診者需要到檢疫所隔離，家中的寵物恐將面臨無人照養的困境，宜蘭縣政府也為此特別推出「寵物安置方案」。

受到疫情影響，宜蘭縣動植物防疫所附設的流浪動物之家在目前高度防疫警戒期間，只維持寵物火化、寵物領回等業務，至於收養及參訪等則業務暫停服務，不過另外推出寵物安置方案，讓必須隔離甚至接受治療的民眾能夠安心養病。

宜蘭縣流浪動物之家表示，一但因為隔離或確診者而無法照養家中的寵物，並且也沒有親人或是朋友可以協助照養，導致家中的寵物需要緊急安置時，可以經由宜蘭縣政府衛生局

通報動植物防疫所協助接收寵物，並送往流浪動物之家所設立的寵物安置區進行安置，但每日要收取200元的安置費用。

如果飼主想要讓寵物住得更好，防疫所也可協助轉介到縣內有意願提供照護的特定寵物寄養業者，並依各寵物業者自訂的標準收費。如果寵物生病有醫療處理求，則由防疫所協助

送往動物醫院就醫，其醫療費用必須由飼主負擔。

(中時 )