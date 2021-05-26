防疫指揮官陳時中昨在記者會上為第一線的警察因執勤而染疫感到不捨，說到激動處甚至哽咽，語畢直接離開現場。不少人為陳加油打氣，但也有員警認為，陳時中若真的想保護他們，有很多實際措施可做，「而不是在那邊哭」。

談到有員警確診，且人數愈來愈多，陳時中在記者會上一度難掩情緒，「講著講著就哭了」。他對警察染疫格外有感，痛批就是有人不戴口罩、部分場所偷偷營業，這些都得靠警察取締，卻把自己暴露在風險中。

台北市議員王欣儀日前接獲陳情，指除了萬華區員警全數接種疫苗，其他基層員警若按照公費疫苗接種順序，排在「第5順位」，以目前疫苗數量計算，等於打不到。

根據《聯合報》報導，部分警界同仁對陳時中的哽咽並不領情，他們認為若真的想保護警察，取締口罩這種事就該交回衛生局管理，且公費疫苗接種順序把警察排第5，每天接觸的人都不知道來自哪裡，也無法追蹤接觸者。

(中時新聞網)