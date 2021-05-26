日本面臨第4波新冠肺炎疫情，國內反對舉辦東京奧運的聲音擴大。

日本第2大報《朝日新聞》今（26）日刊出社論，要求首相菅義偉取消東京奧運，內文也痛批國際奧委會「自以為是」、跟不上日本民意。《朝日新聞》是東奧官方合作夥伴之一，是至今第一個呼籲取消東奧的日本主流大報。

綜合路透社、美聯社等外媒報導，日本《朝日新聞》今日刊出社論，呼籲首相菅義偉取消即將於夏天登場的東京奧運，「我們無法認為舉辦奧運是理智的」，「對日本政府、東京都政府、以及奧運主辦方的不信任及反彈已經擴大」，「我們呼籲菅義偉首相冷靜、客觀地評估現況，並且決定取消今年夏天的活動。」

文章指出，「我們離所有人能夠確信自己會安全、有保障的狀況相差甚遠」，菅義偉先前重申，日本能夠安全地舉辦東奧，「很可惜，這不是事實」，「我們無法接受這場賭注。」

《朝日新聞》也痛批國際奧委會（International Olympic Committee）副主席柯茲（John Coates）「自以為是」、和日本民意有很大出入。柯茲21日被問及，如果東京屆時仍處在緊急事態、東奧是否仍如期舉行，柯茲當時回應「答案絕對是『是』」。《朝日新聞》砲轟，「在沒有說明任何明確根據下就答『是』，再次清楚呈現國際奧委會的自以為是。」

《朝日新聞》內文也提到對訓練已久的選手無法參賽感到同情，但強調公共健康應該擺第一，「不應該因為奧運受到威脅。」

《朝日新聞》是東京奧運官方合作夥伴之一，其餘作為合作夥伴的媒體還包括日本經濟新聞（Nikkei）、《每日新聞》、《讀賣新聞》，《朝日新聞》是至今第一個公開呼籲政府取消東奧的主流媒體。

《朝日新聞》是日本第2大報，日報發行量為560萬份。

《朝日新聞》這篇社論受到日本網友高度討論，今日上午推特相關推文超過2萬條。

日本目前面臨第4波新冠肺炎疫情，包括東京、大阪在內等10個都道府縣頒布緊急事態宣言，由於疫情還壓不下來，日本政府研議繼續延長緊急事態宣言，最新民調顯示，高達83%日本民眾不希望舉辦東奧，擔心屆時約8萬名外國官員、選手、記者團到來，會讓賽事變成新冠溫床。

文章來源：Tokyo Olympics: Asahi Shimbun newspaper says Japan Games must be cancelled
文章來源：Major Japan newspaper Asahi calls for Olympic cancellation
文章來源：Asahi daily, an official Tokyo Olympics partner, calls for cancellation of Games

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(中時新聞網)

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