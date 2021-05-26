印地安人26日迎戰老虎隊，台灣好手張育成擔任先發一壘手、打第8棒，2打數沒有安打，中斷連續2場比賽有安打，不過印地安人仍以4比1勝出，收下對戰6連勝。

老虎此役推出左投史考伯（Tarik Skubal）先發，也讓右打的張育成獲得先發機會，張育成在2局上首次上場打擊遭到三振，4局上則是敲出二壘滾地球出局，老虎在7局上換上右投，張育成被代打換下。

張育成此役2次打擊沒有建樹，賽後打擊率也下修至1成45，不過印地安人靠著賀南德茲（Cesar Hernandez）、盧普洛（Jordan Luplow）雙雙開轟，仍以3分差勝出。

而效力雙城隊3A聖保羅聖徒（St. Paul Saints）的台灣好手林子偉昨天傷癒歸隊後，今天繼續先發上陣，打開路先鋒、守二壘，總計4打數1安打，貢獻1打點、跑回4分，另有2次四壞球保送，本季3A打擊率小幅上升至1成67，球隊終場以17比6輕取對手。

(中時 )