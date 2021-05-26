房東曬出與房客的對話截圖。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

一樣米養百樣人，一場疫情也呈現人情溫暖與人心險惡兩面。近期不少網友分享遇上佛心房東，主動降租共渡疫情難關。不過也有房東遇上房客詢問降租，相當不客氣，直接嗆「你台北市這麼多房免費一次會怎麼樣」，讓房東傻眼。

一名房東在臉書社團《爆怨2公社》感嘆發文，指「不要以偏概全說誰都是怎麼樣。有好房客也有壞房客，本來就已經與太太討論減緩租金事宜，結果早上就遇到房客這樣的對話.....讓我非常無言，況且此房客有未繳房租的不良紀錄。讓我非常頭痛。」。

只見這名房東貼出的對話截圖，房客詢問疫情期間能不能減少一些房租？房東回「好」後，房客接著問可否這個月免費？房東驚訝回「啊？」，結果房客竟不客氣說「你台北市這麼多房免費一次會怎麼樣」，讓房東相當無言。

該則貼文引發網友熱烈討論，有人說「一樣米養百樣人，房東就應該要減免，就應該要體諒房客，那房東貸款，房東沒有壓力？莫名其妙」、「你跟他說租客都有減租喔！唯獨你沒有」、「我會認賠還他押金然後請他馬上搬離，說：我可以體諒租客，但你除外。」、「這種的，不但不減房租，約滿也不要續約，後患無窮」、「真的是無極限耶 果然 人xxx天下無敵」。

還有人搞笑回：「房東你直接把房子過戶給我好嗎 反正你房子那麼多」、「是我一定回：免費啊～外面公園區都是免費的呀」、「逆向操作 抱歉依照你的態度，我決定漲2000」。

(中時新聞網)