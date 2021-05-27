國際扶輪3521地區總監馬長生發起（左二）捐贈快篩劑，台北市副市長蔡炳坤（右二）代表接受。3521總監當選人簡承盈（左一）及總監提名人李澤汝（右一）都是大力推動者。（主辦單位提供）

國際扶輪台灣總會理事長李翼文（中）表示，扶輪社不會置身事外，結合上千位扶輪社友的心力捐助快篩劑，協助台灣度過疫情難關。（主辦單位提供）

新冠疫情愈來嚴峻，國際扶輪3521及3490地區、台灣扶輪總會捐出三萬組Covid-19抗原快速檢測試劑，協助雙北市解決快篩進行的急迫所需。

台北市及新北市是這次新冠肺炎疫情的重災區，七成的確診者都在雙北市，扶輪社與雙北市政府討論後，知悉在短時間內需要大量的檢測試劑以因應嚴竣的情況，台灣扶輪總會馬上聯合國際扶輪在台的3521及3490地區籌募基金購買30000組快篩檢測試劑，捐給雙北市應急之用。

這批價值一千多萬元的新冠肺炎檢測劑，昨日由台北市副市長蔡炳坤及新北市副市長謝政達代表受贈。他們代表柯文哲及候友宜市長，雙北市民感謝國際扶輪的緊急援助。

台灣扶輪總會理事長李翼文表示，消除疾病屬國際扶輪七大服務領域之一，現在對於本國的情況更是責無旁貸。

國際扶輪3521地區總監馬長生表示，上周疫情升溫時，看到快篩站不斷增加，急需醫療資源，立決定號召扶輪社友們採取行動，同時與台灣扶輪總會會長李翼文及3490地區總監陳向緯合作，於一個星期之內，在一百多個扶輪社中發動募款，募集一千多萬元，利用扶輪的資源採購了三萬組新冠肺炎抗原快篩劑提供給雙北市應急之用。

國際扶輪3490地區總監陳向緯表示，他本身是醫療背景，看見疫情升級，全島一命，理當挺身而出，打開機會，結合力量，採取行動，超我服務。該區1O1社的社員分佈在新北市、基隆、宜蘭、及花蓮等，各社都踴躍捐助。

(中時 )