疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，疫情第三級警戒，議員陳怡君指出，出門市民及遊客驟減，發現路邊垃圾桶堆滿垃圾與口罩，要求將行人專用垃圾桶全面封閉，以降低環保清運人員遭受感染風險，待疫情減緩後再行開放。

陳怡君指出，北市疫情嚴峻，清潔員清理路邊垃圾桶時發現有些民眾將家中的垃圾丟棄至路邊垃圾桶之外，還有一些使用過未妥善包覆的口罩，甚至還有醫療廢棄物及防護衣丟置路邊垃圾桶。

陳怡君表示，雖然環保人員都有防護裝備，但就在疫情第三級警戒，實屬危險之際，實在沒必要造成環保人員增加染疫的疑慮。

陳怡君認為，雖然環保局新聞稿有表示有疑慮的同仁可穿防護衣及配戴N95口罩，但防疫應視為團體作戰，並非是由「有疑慮」的同仁個人自主防疫。

陳怡君強調， 台北市進入第三級警戒，出門的市民及旅客驟減，請環保局協調第三級警戒期間，應可封閉行人專用垃圾桶，待疫情結束後再恢復使用。

(中時 )