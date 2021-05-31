台中市長盧秀燕在這次防疫作戰中每每超前部署，卻常遭民進黨議員批評，今(31)日就有網友在ppt發文指出，去年1月22日盧秀燕開設二級防疫指揮中心，民進黨議員批評「製造恐慌、作秀、不聽指揮」，結果隔天中央防疫指揮中心跟進升為二級防疫指揮中心，怒轟民進黨要不要出來道歉。

網友(refon123)指出，擴大管制兵推演練時，台中市長盧秀燕去年四月就率全國之先，模擬本土確診個案快速增加擴大管制，而台中市政府進行「兵推」模擬的跨局處應變方式，民進黨議員陳世凱、李天生批評「製造恐慌」還抹黑稱「封城秀燕」，結果五月疫情急速升溫，中央就宣布三級警戒，因應措施完全跟不上節奏，台中卻早就率先開啟跨局處兩次兵推演練，網友紛紛稱「盧秀燕根本就是先知、神預測！」

網友並指出，機場普篩時，盧秀燕去年8月就呼籲「對於境外入境旅客，除居家檢疫或居家需隔離14天以外，應該一律篩檢」，而中央防疫指揮中心卻回應，目前並無實施入境者普篩之必要。結果民進黨又輕忽自滿，還將機組人員放寬為3+11，讓英國變種病毒傳入台灣，導致現在台灣疫情擴散。

再提到禁止現場飲食一事，5月15日時，台中出現今年首起本土確診病例，但台中市政府經發局已用足跡點畫出禁止現場飲食範圍，民進黨台中市議員江肇國批「製造恐慌」讓人誤為是疫情地圖。結果中央在5月28日宣布全國餐廳禁止提供內用服務，因為疫情已經控制不住。

網友refon123最後提到，廣設快篩站舉措在五月疫情升溫後，台中市就即在疫情熱區設置社區多處快篩站，也跟醫院合作設置醫療快篩站，全力即時控管疫情蔓延，但民進黨立委莊競程一樣批評「製造恐慌」，又嫌陽性率低，難道多一些人確診他們才爽？結果，因為中央未積極普篩，導致疫情蔓延，現在中央才呼籲地方要廣設社區快篩站。這些民進黨要不要出來道歉。

圖片翻攝自ptt網友留言截圖。(圖:截自批踢踢實業坊)

此番言論直指「盧秀燕的超前防疫，大概就是一輪洗臉民進黨摘錄」，隨即引發網友紛紛留言「人家該幹啥就幹啥，可沒記者會上一直騙啊、未雨綢繆，超前部署還被一些人士認為製作恐慌、資優生變抄襲生...只能抄地方做法、盧的確防疫沒有後知後覺」等語。

(中時新聞網)