本土疫情升溫，民眾焦慮打不到疫苗，藍委賴士葆表示，美國在台協會（AIT）處長酈英傑說，「台灣確診數如相比全世界仍算低」，形同台灣不是美國接下來釋出疫苗的優先選項，原來台灣吃萊豬、買軍火犧牲很大，在美國人眼中根本不值一提，因為台對美一向卑躬屈膝，逆來順受。

賴士葆說，當國人還沉浸在史上最好台美關係的記憶中，AIT處長酈英傑一句「台灣確診人數相比全世界仍算低。」暗示美國即將釋出8千萬劑疫苗，台灣不是分配的優先選項，這一棒打得國人七葷八素。

賴士葆直言，原來台灣覺得吃萊豬、買軍火犧牲很大，在美國人眼中根本不值一提，只怪台灣對美國一向屈膝卑恭，逆來順受，美國知道即便不給台灣疫苗，台灣還是永遠效忠美國。他認為，酈英傑沒有外交人員的虛以委蛇身段，直接説了白話，讓台灣有最壞的打算。

至於疫苗採購，賴士葆表示，今年2月行政院長蘇貞昌在立法院總質詢，表示2千萬劑疫苗於今年第一、二季會陸續進來，現在已經跳票；指揮中心後來又說6月底會有2百萬劑疫苗，8月底包含國產疫苗可以到1千萬劑，不過，台北市長柯文哲說撐到8月疫苗才來，只會死傷慘重，更遑論國產疫苗是否取得國際認證問題。

賴士葆說，胸腔重症醫師蘇一峰說醫療崩壞現形，連台大醫院院長都發出求救說加護病房快被塞滿，已經超量，無法再收，唯獨指揮中心好整以暇的說醫療沒有崩壞，只是緊繃。

賴士葆反問，指揮中心是不是和酈英傑一樣，都認為台灣確診和死亡人數都不夠嚴重，所以疫苗採購不必急著進來；中央繼續抓緊疫苗採購權，一切都是指揮中心說了算，地方政府休想越俎代庖。

(中時 )