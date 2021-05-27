台灣本土疫情持續嚴峻，近期染疫數字都在百人以上，而昨(26日)還有11人，宣布新增死亡創新高。引起民眾高度關注疫苗，何時能在台灣施打。昨（26日）藝人ㄚ頭（詹子晴）在個人Instagram坦言：「11人因為疫情離世，心情相當的低落，如果自己染疫確診，家人因我染病而離世的話，我一定會很崩潰。」

ㄚ頭（詹子晴）昨（26日）在個人Instagram貼文表示：「最害怕不是自己確診，而是害怕如果自己不小心生病，傳染給我愛的同住家人，家人因為我染病離世，我一定會很崩潰。」她坦言：「今天又有11個人因為疫情離世了，一早起來心情就很低落。」她坦言，每天都很謹慎地做好防疫措施，就是希望能保護好自己與家人的健康。

ㄚ頭表示，上個月還能與朋友一起相聚聊天，還安排了兩天一夜的旅行，後來台灣開始缺水與斷電，現在本土疫情持續擴散面臨到各種危機，現在外出工作的時候，都要全副武裝才行。她坦言：「疫情晚了全世界1年，危機處理卻還停留在前1年。」並呼籲粉絲朋友，現在靠自己來守住疫情，提醒大家盡量不要外出門，才能夠讓我們盡快回到從前的生活狀態。

許多網友在底下留言回應表示：「一起做好防疫！台灣加油、暫時待在家 少出門」、「大家加油，防疫互相保護人人皆有責」、「我們一起加油」、「妳總是說到我的心坎裡」、「這是公民責任，台灣加油！」、「真的 害怕的不是自己確診 而是害怕傳染給家人」、「台灣加油！一起做好防疫。」、「聽ㄚ頭的話就對了」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)