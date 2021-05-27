國內疫情至今未減，指揮中心今（27日）宣布新增401例本土確診，截至目前為止，總計有59例確診個案死亡。胸腔醫師蘇一峰指出，在替感染COVID-19的病人CPR急救時，醫護人員都必須冒著很大的風險，其中有九成的確診者在接受急救後都無法活過一個月，救與不救，在關鍵時期值得深思。

北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰在臉書上表示，臨床上當COVID-19患者心跳停止，醫療人員進行CPR急救必須冒很大的被感染風險，就算進行急救，也只有6.3％的人能活過30天，且不是神經缺損狀態植物人。

根據最近一篇義大利統合分析研究發現，COVID-19的住院病人一旦心跳停止，接受急救的當下只有三分之一的人有機會救回來（32.9%），而接受急救的人，九成都會無法活過一個月（30天），而活超過30天之後的病人，大部分人也會在接下來30天之後死亡。研究也發現，COVID-19確診者的急救死亡風險是非COVID病人的2.34倍！

蘇一峰指出，醫療人員在進行CPR的時，就像在做激烈運動，會很喘的大口呼吸，隔離服也容易因急救拉扯出缺口，「此時感染的風險非常的高。」目前台灣醫療量能因疫情吃緊，戰場上的每一位醫療人員都很重要，然而，生命雖然珍貴，「面對心跳停止的COVID-19病人，該不該冒險施予CPR急救呢？」蘇一峰留下一個問號。

文章曝光後，不少民眾紛紛留言表示，「支持保護前線醫護，支持放棄急救」、「支持必要時放棄急救+1，醫護也必須保護自己」、「不要冒險」、「所以有很多醫護因為這樣而殉職，真的很兩難啊」、「都是命啊」。

(中時新聞網)