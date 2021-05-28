本土疫情持續延燒，確診和死亡人數天天改寫新高，台股周四（27日）走勢疲弱一度大跌逾200點，但華航和龍巖兩檔卻逆勢飆上漲停鎖死，引發市場熱議，有網友認為是「升天概念股」發酵，還有人直呼「很多分析師都不知道耶」。

受到疫情和MSCI（明晟）27日調整權重干擾，台股一度重挫逾200點，電子權值股再度淪為殺盤重心，貨櫃三雄領軍力抗賣壓，所幸台積電尾盤大單敲進，大盤指數急拉、跌點收歛，終場只下跌42.08點，收在16601.61點，季線、月線也失而復得。

大盤雖然漲多拉回，不過華航和殯葬業龍頭龍巖卻逆勢突圍，一路飆高，直奔漲停，股價分別強鎖17.5元、54.5元，成為台股最吸睛的話題股。

PTT股板網友發問，今天多數個股跌多漲少的狀況下，為什麼龍巖跟華航還漲停，龍巖因疫情升溫需求還能理解，華航難道真的有很多人要飛美國打疫苗？

對此，不少網友紛紛回應，「華航應該是去年一堆回來避難的要飛回去了吧?」、「殯葬國家隊 就此成形」、「病毒的一生 華航開始 龍巖結束」、「都是有關升天 好合理XD」、「飛美國打疫苗阿XD」、「一個的任務是帶你上西天 一個是給你西方弄個座位」。

還有人認為，「炒股不需要理由，別當最後一個就好」、「韭菜總是喜歡找上漲和下跌的理由，想破頭」、「很多分析師都不知道耶超遜」、「股價反應未來阿」、「為什麼忽略長榮航」。

事實上，航空雙雄華航和長榮航27日股價攻上漲停，除了第二季貨櫃運價維持高檔，國際航空運輸協會(IATA)預測，全球航空乘客人次2023年可望重返2019年疫情前高點，今年旅客人次將回復到疫情前52%左右，明年將拉高到88%。

(中時新聞網)