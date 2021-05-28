金管會因應本土疫情升溫，宣布允許產險業可透過網路銷售「防疫綜合險」保單，民眾最快6月1日起，即可透過網路投保10家產險業者推出的31張「防疫綜合險」保單，且保費會比業務員銷售便宜。

保險局長施瓊華說明，產險業可辦理的網路投保商品是採負面表列，若推出的防疫保單為單純給付隔離或檢疫費用，如先前核准富邦產險及安達產險推出的疫苗險，則已開放網路投保。但包括健康險成分在內的「防疫綜合險」保單，則未開放可網路投保。

不過，考量本土疫情延燒帶動防疫保單熱賣，金管會為降低人員接觸風險，宣布修正相關規定，開放產險業可透過網路投保辦理包括費用及醫療給付的「法定傳染病綜合保險」主契約，以提高民眾投保便利性。

據金管會統計，目前共有富邦、兆豐、和泰、泰安、明台、旺旺友聯、新光、華南、國泰世紀、新安東京海上、安達等10家產險業者，推出31張防疫綜合險保單。截至26日，防疫保單累計承保件數達430萬件，保費收入19.86億元。

其中，單是5月迄今的防疫保單承保件數便高達249萬件、保費收入達10.42億元，顯示超過5成是在5月投保。前三大產險業者依序為台產、國泰世紀、富邦產險，但台產的防疫保單目前已停賣。

(時報資訊)