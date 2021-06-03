自華航機師及諾富特染疫事件爆發至今，台灣本土確診案例持續增加，全國升級3級防疫警戒，政府祭出一系列政策，希望防堵疫情，不過卻仍面臨疫苗不足的窘境。入口網站《Yahoo奇摩》今(3日)針對「你對政府目前的防疫政策滿意嗎？」進行網路民調，截至3日晚間6點半，高達90.1％網友不滿意政府的防疫政策，僅9.5％的網友滿意。另外該民調還問到「你對政府最不滿意的防疫政策為何？」高達51.5%的網友對疫苗政策最不滿意。

根據《Yahoo奇摩》3日針對「你對政府目前的防疫政策的滿意度如何？」進行網路民調，截至晚間6點半，共有1.9萬人參與網路投票。針對政府目前的防疫政策，84.5%的網友表示非常不滿意、5.6%表示不太滿意，2.9%表示非常滿意、6.6%表示還算滿意，0.4%則表示不知道/沒意見。

該民調還問到「你對政府最滿意的防疫政策為何？」55.7%的網友都不滿意政府目前的防疫政策，僅有1.6%都很滿意；13.6%的網友最滿意的政策是八大行業關閉，10.2%的網友滿意簡訊實聯制。其他依序為4.4%滿意餐飲全面外帶、4.1%停課因應策略、3.0%疫情分級警戒、2.2%疫苗政策、1.6%醫療分配、1.6%「紓困4.0」、0.4%其他、0.3%篩檢制度，1.3%表示不知道/沒意見

另外，該民調也針對「你對政府最不滿意的防疫政策為何？」進行調查，51.5%的網友表示對疫苗政策最不滿意、30.0%的網友表示都不滿意，1.9%表示都很滿意；4.2%不滿意八大行業關閉、2.9%「紓困4.0」、2.9%篩檢制度、1.6%簡訊實聯制、1.4%醫療分配、1.4%疫情分級警戒、0.5%停課因應策略、0.5%其他、0.3%餐飲全面外帶，0.9%表示不知道/沒意見。

(中時新聞網)