台中市四處可見遊民到處趴趴走，萬一染疫恐成傳染源後果不堪設想？市議員李中9日建議市政府及中央政府，施打疫苗順序上應參考國外經驗，讓遊民（街友）優先施打，以避免防疫工作出現「破口」。市府衛生局強調，依中央指定接種對象按照優先順序施打，全力鞏固防護網。

李中表示，他接到台中市民生路的民眾陳情，表示綠空鐵道附近整天有遊民群聚，且大部分都未戴口罩；居民基於善意前往規勸，卻遭到遊民的拒絕；報案後警察雖有介入，但遊民四處遊蕩且缺乏防疫觀念，似乎是防疫工作的一大破口，難道防疫對遊民只能束手無策。

李中指出，依照國外的防疫經驗，中央政府現頒佈施打順序，其實忽略遊民這塊，一般民眾對於戴口罩或居家盡量不要外出的政策，大都較能理解與配合，但遊民的思維原本就比較不一樣；與其讓其趴趴走，不小心成為移動傳染源，不如讓他們優先施打疫苗，亦讓警察局和社會局人力獲得更有效能調配。

李中呼籲，市政府與中央政府，未來在疫苗逐步到貨時，一定要審慎思考調整施打順序，讓人數少卻容易淪為破口的遊民優先施打，也讓我們的防疫工作能做得更好。

衛生局表示，疫苗是防疫的關鍵，目前因中央配發的疫苗有限，市府依中央指定接種對象按照優先順序施打，全力鞏固防護網；同時持續向中央爭取更多疫苗到台中，盼讓全體市民都能盡速施打度過此波疫情危機。

(中時 )