台南市15日起為高齡長者施打新冠肺炎疫苗，衛生所員工幾乎總動員，對於行動不便又無人可接送長輩，許多公所也出動長照專車，玉井區內85歲以上老人有536人，但本次配發疫苗劑量只有300人份，將於今明兩日分批施打，未列入名單者，下一波優先施打。

玉井區長陳新澈表示，85歲以上民眾由各里依衛生所提供名冊逐一調查施打意願後，再彙整各里名冊交由衛生所安排各里施打時間，採取分里分時段分流施打避免群聚。

陳新澈和公所同仁一大早也到衛生所協助服務長輩，並借用青果市場有遮陽棚停車場作為長輩打完休息區，安排服務人員注意長輩身體狀況並控管30分鐘後再請長輩離開。

施打過程各里里長也都到現場關心協助，市府民政局也指派同仁代表市長到場協助關心；公所也在注射等候區及休息區準備瓶裝礦泉水供長輩及陪同家屬飲用，並關心長輩的身體狀況協助長輩接送上下車。

陳新澈表示，這一次未能施打疫苗的長輩不用擔心，等疫苗配發後一定儘速由公所及里長依名冊通知並造冊給衛生所安排時間施打。