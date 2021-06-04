台灣疫情持續嚴峻，疫苗卻不夠，以致民進黨的疫苗政策備受批評。中央疫情指揮中心宣布受理地方政府或企業申請疫苗進口，後又急轉彎改口須符合「政府與原廠簽約採購」，「中央進行統籌分配」兩大原則。前民進黨立委沈富雄表示，政府連免費的疫苗都不要。牽涉到命、牽涉到錢，你就完了。

沈富雄日前在《雲端最前線》節目中表示，民進黨現在的疫苗決策，尤其是來自最高層，就是一個大的馬蜂窩。民進黨政府的壓力來自有錢的、沒錢的，上層階級、底層，男的女的，因為這件事牽涉到命、牽涉到錢，人家要送免費的疫苗，政府卻連免費的都不要。既然牽涉到錢，也牽涉到命，你就完了。

沈富雄認為，有關疫情，蔡總統的構想，因為這方面不是她的專才，她認為有口罩，我們就很安全，甚至現在她覺得，8月底包含國產疫苗，有2千萬劑，我們就夠了。他不禁感嘆，為什麼當蔡總統做錯誤決定時，沒有一個人跟她說，「總統，危險喔，這樣可能不好」。

針對高端炒股疑雲，沈富雄指出，高端回應很正派，高端指除非第二期作完，證明完全安全，否則我們不交貨。而且第二期作完後，我們會緊接著做第三期。若是政府按部就班，該買就去買，大家都沒意見，但是現在政府的作法，你會發現他們一再的髮夾彎，未符部長陳時中都沒有辦法面對他過去講的話，因為他現在真的是茫無頭緒。

(中時新聞網)