臉書粉專《TPOC台灣議題研究中心》3日公布兩大黨網路好感度，5月25日，國民黨的好感度呈現往上爬的趨勢， 民進黨卻是往下跌；5月26日，國民黨的好感度則和民進黨拉開了距離。(取自《TPOC台灣議題研究中心》粉專)

國內本土疫情延燒，因華航機師放寬「3+11」出現防疫破口，隨後爆發諾富特、萬華群聚感染，疫情甚至延燒全台各地，疫情失控，後續又發生疫苗採購爭議，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中的部署也因而遭受質疑。根據輿情民調網站《TPOC台灣議題研究中心》分析指出，疫苗議題的攻防戰，目前國民黨取得上風，甚至在網路好感度和民進黨拉開一段距離。

根據臉書粉專《TPOC台灣議題研究中心》3日報導，民眾經過三級警戒之後，已經深刻覺悟，未來就算疫情得以受到控制，與病毒共存將是常態；也因此疫苗就變成必要的防護自身安全關鍵武器，於是一夜之間「疫苗」成了全民關注的焦點。

該粉專透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析指出，疫苗議題的攻防戰，目前國民黨暫時取得上風（民眾黨也得分不少）。從數據分析顯示，國民黨好感度已經和民進黨拉開一段距離；不過，從數據呈現的另一個面向看，攻擊也不是沒有破綻和隱憂，好不容易逮到的機會，能不能守成，仍要持續觀察。

而從該粉專公布的兩大黨網路好感度走勢圖來看，5月25日，國民黨的好感度呈現往上爬的趨勢， 民進黨卻是往下跌；5月26日，國民黨的好感度(大約0.17)是大幅上升，和民進黨的好感度(大約0.13)明顯拉開了距離。

(中時新聞網)