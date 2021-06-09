台灣疫情持續延燒，疫情甚至蔓延到國軍內部，空軍司令部今（9）日表示，近期陸續發生6位同仁因身體不適，經醫院核酸檢測為陽性反應，即依規定通報地方衛生主管機關並進行隔離治療。此事引發網友熱議，有不少網友紛紛痛批民進黨政府，更有網友直言「完了」。

空軍司令部發布新聞稿指出，本案發生後，單位即啟動專案編組，除配合中央及地方衛生主管機關實施疫調，匡列密切接觸者外，並全面執行人員核酸檢測及環境清消，以管控疫情可能之影響；餘各單位續依「分艙、分區、分流、分時」管制作為，執行戰備任務。

此事也在PTT上引起網友熱議，「完了」、「連軍隊也到處有，慘」、「爆囉，還穩咧，呵呵，政府罵不得唷」、「軍中爆發，那個交叉感染，超恐怖的」、「政府就喜歡拖，空軍垮了，直接不用打仗」、「完了，軍中最可怕了、「繼續擋疫苗啊」。

些網友則對國軍的狀況感到擔憂，「國軍應該也要普篩了吧，人與人距離太近

國軍鬆懈惹」、「看來要直接國軍Online公測了」、「國軍穩爆的……超封閉的地方」、「國軍那種環境一定爆開的」。

還有些網友則痛批民進黨政府，「垃圾民進黨，讓台灣國防真空狀態？」、「國軍也要被民進黨玩掉囉」、「民進黨，你看看你」、「民進黨真的沒用，疫苗不夠打，軍人可憐」、「政府就喜歡拖，空軍垮了，直接不用打仗」、「可憐啊！鬼島這種政府唉呀呀」。

(中時新聞網)