哈妮坦言，快篩前就有心理準備會是新冠肺炎，但確定陽性的當下，還是會很震撼。(哈妮提供)

新冠肺炎確診案例日日增加，台灣漫畫家哈妮近日確診，成諸多病例其一，現於台北市檢疫集中所，獨自與病毒奮鬥。但這段隔絕外界的時光並不全然空白，她將發病、快篩、確診過程繪製為漫畫，於臉書連載，讓人對疾病不再充滿未知的恐懼，引起讀者諸多迴響與打氣。

哈妮表示，除想為自己的確診經驗做紀錄外，也希望透過創作告訴大家「為了保護自己和家人不要害怕去快篩」，萬一不幸確診送到隔離旅館時，能事先做好準備，不至於手忙腳亂。她也強調，漫畫中描繪的流程是於台北市的經驗，「其他縣市不一定是同樣流程。」

第一話漫畫中，哈妮透露5月底時，即出現發燒、咳嗽、疲倦、肌肉痠痛的症狀，她便避免與家人共餐，在家裡也戴上口罩；持續發燒3天後，症狀變成發冷、喉嚨痛及胸悶。這段期間，哈妮曾赴自費快篩站兩次，但因無接觸史不被接受，赴公衛快篩站才得知確診，並立即被送到集中檢疫所。

哈妮坦言，快篩前就有心理準備會是新冠肺炎，但確定陽性的當下，還是會很震撼。「過去新冠肺炎對我來說只存在新聞或網路上，確診後才驚覺原來病毒真的離我們好近！連我的親友都覺得像我這麼宅的人，竟然也會得到新冠肺炎，大家都深切感到病毒確實存在我們生活空間裡，而且無孔不入。」

曾於LINE WEBTOON連載《城市樂園》及《美好時光》的哈妮，從小因愛看漫畫而擁有成為漫畫家的夢想，自學生時代便鑽研繪圖相關科系，還曾赴日本專門學校就讀漫畫科。即便身處集中檢疫所，仍不忘畫畫。她說，現在每天都會跟家人報平安，並且做國民健康操跟30分鐘的瑜珈，保持基本活動量，有點體力的話，就會畫畫圖或看直播打發時間。

哈妮表示，未來也將以漫畫分享衛生所追蹤疫調的經驗，希望透過經驗，與讀者分享「防疫不能單依靠政府」，最重要的還是要靠自己做到戴好口罩、保持社交距離、並做好消毒清潔的工作才是根本。