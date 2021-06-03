本土疫情不斷升溫，但因台灣缺乏疫苗。網路爆料，最近很多持雙重護照或綠卡者，都回美國躲疫情以及打疫苗。連自由台灣黨創黨主席蔡丁貴透露，已在美國打過輝瑞疫苗，引發熱議。資深媒體人陳揮文怒嗆總統蔡英文，有些人可以跑去國外、有些人卻跑不掉、我們的要求是「我要活下來，我不要恐懼」。他甚至重話出口：要負責買疫苗的是總統蔡英文，妳買不到疫苗，就不配當總統。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》中表示，目前飛美班機爆滿，比如長榮飛洛杉磯，本來1個禮拜是3班，現在改成1個禮拜7班；甚至我們飛大陸的城市4個航點的班機也都很滿。去年美國疫情很嚴重，有些人是從美國跑回台灣避難，現在卻發現台灣疫情比較嚴重，美國現在狀況比較好，又要復學了，所以這些人又跑回美國去。

陳揮文接著表示，我們不是仇富，而是羨慕，他跟蔡總統喊話，有些人可以跑去國外、他們可以用腳投票，可是絕大部分投給蔡總統的、甚至可能沒有投給蔡總統的人，我們是跑不掉了。我們沒有辦法去買商務艙，沒有辦法跑去美國打了兩劑疫苗再回來，有些朋友有這樣的選擇，那是他們的自由，貧富差距本來就是我們M型社會的現象，但他不是仇富，而是要告訴蔡總統，我們的要求是「我要活下來，我不要恐懼」。陳揮文舉例指出，有一位女性朋友就說，她一直聽到救護車的聲音，就會害怕、會焦慮。

陳揮文指出，今天指揮中心的工作，應該去幫助永齡基金會把疫苗買回來，而不是說佛光山很感謝我們的協助，到底是由誰買疫苗、到底是誰的責任？要負責買疫苗的是蔡總統，妳買不到疫苗，妳就不配當總統。

(中時新聞網)