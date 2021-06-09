疫情指揮中心放寬機組人員檢疫時間至「3＋11」，被視為疫情破口。但疫情指揮中心指揮官陳時中今在立法院被問到「你同意3＋11的決策是關鍵破口嗎？」他表示，「不是，原因還尚待查驗。」被問到是否要為此下台，陳時中說，「政策當然是我負責，其他也不是委員說怎麼樣就怎麼樣。」

衛福部長陳時中（右）駁斥，指打瞌睡是在中途休息時間，自己不需要人家來同情。左為行政院長蘇貞昌。（黃世麒攝）

台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，至今已超過3百例死亡個案。前副總統陳建仁日前接受媒體專訪，對於「3＋11」的決策，他認為確實應該檢討。

疫情指揮中心指揮官陳時中今在立法院被問到「你同意3＋11的決策是關鍵破口嗎？」他表示，「不是，原因還尚待查驗。」(照片來源：翻攝國會頻道)

對此決策爭議，國民黨立委賴士葆今在立法院質詢蘇貞昌、陳時中表示，現在全世界已經找不到像台灣這麼配合政府的國家，以前大家還把陳時中當神，不敢逆時鐘，結果疫情爆發，才發現原來要逆時鐘才對，「你同意3＋11的決策是這次破口的關鍵嗎？」陳時中回應，「不是，原因還尚待查驗。」

賴士葆不滿的說，「哪有這回事，你隨便問路人甲，大家都說3＋11是關鍵，你自己下決定就要負責任，政務官負責就是下台！」對此，陳時中表示，政策當然是由他負責，「其他也不是委員說怎麼樣就怎麼樣」。

陳時中表示，3＋11是去年做了1年的政策，是到了今年1月1日以後再加強，還採取比去年嚴格的方式執行。

賴士葆說，「我也知道你很辛苦，但人命關天，昨天質詢時你還在那裏打瞌睡，這樣沒有人會同情你。」對此，陳時中氣憤地說，「我不需要人家來同情我，而且我昨天只有在中途休息時間休息。」

民眾黨立委蔡壁如質詢時也表示，3＋11這麼重要的會議，衛福部到今天卻告訴國人說沒有會議記錄，難道蘇貞昌能接受、容許這種說法？難道不該負責追出公文，徹查本案，告訴國人完整事實？

對此，蘇貞昌表示，疫情嚴峻變化多端，「很多的會議是大家集合起來，凝聚共識做成決策，不是做會議記錄，而是做決策，就是馬上通知、馬上進行，這是在形成決策。」

(中時 )