國民黨主席江啟臣今三問蔡英文總統。（摘自江啟臣臉書）

中研院院士陳培哲日前表達對國產疫苗的憂心，坦言「審查最大的困難就是蔡總統」。國民黨主席江啟臣今三問蔡英文，到底派誰向日方表達我國僅需100萬劑疫苗需求？為何要誤導國際社會，我國在7月就有國產疫苗？究竟誰施壓衛福部，稱7月要施打國產疫苗，逼得挺你的陳培哲辭職明志？

江啟臣憂心，短短1個月台灣新冠肺炎死亡人數破三百，死亡率2.8％超越世界平均，蔡政府罔顧疫情嚴峻，漠視國人生命，蔡英文總統如此麻木不疾不徐，背後還藏了多少不能說的秘密？

江啟臣表示，台媒日前報導，「日本執政黨相關人士透露，5月連假後，台灣方面透過多重管道向日本政府探詢『是否能融通100萬劑疫苗給台灣」，後來日媒報導說，「自民黨外交小組組長佐藤正久，在東京電視台節目中透露，5月下旬台灣方面正式請求提供100萬劑（疫苗）」，質問蔡英文指派誰，正式向日方提出，僅有100萬疫苗的需求？100萬劑的判斷標準從何而來？

江啟臣說，蔡英文5月18日視察疫情指揮中心時，說「政府會全力支持協助，確保在7月底前供應第一波（國產）疫苗」，日本外相茂木敏充6月3日在參議院外交國防委員會答詢時表示，考慮到對台灣來說，其本土疫苗生產在7月以後便能有相當程度的準備，而日本方面已充分認知到台灣目前的緊急需求」，他問蔡英文，為何要誤導國際社會、國產疫苗在7月一定準備好？台灣對疫苗僅是七月前的緊急需求？

江啟臣指出，前國產疫苗審查委員、中研院院士陳培哲說，「蔡總統卻已公開宣示7月底要打國產疫苗。這種情形下，食藥署擋得住總統府的壓力嗎？」、「審查最大的困難就是蔡總統」。

江啟臣問蔡英文，國產疫苗二期還沒解盲，更沒通過審查，以及緊急授權，你如何未卜先知，7月底就可以施打？你到底給衛福部及審查委員多大的政治壓力，逼得過去力挺你的陳培哲院士，必須辭職明志？

(中時 )