本土疫情不斷擴大，政府宣佈全國警戒延至6月28日。醫師出身的前民進黨立委沈富雄則重申，他從5月28日就公開稱「這波疫情下去了！」這10日雖偶有波動，連專業人士也抱持悲觀態度，媒體也大篇幅報導台灣死亡率大於全球平均，但他的判斷依然沒變，只可惜全國同意他看法的聽說少於3%。

沈富雄今日（9）在臉書發表文章《是「苛政猛於虎」，還是大家同登「愚人船」？》內文指出，最新疫情統計顯示除雙北及苗栗的移工外，全國19縣市共26新確診案，如此漂亮的數字已連續2天，政府不懂好好自娛，不拿來與國人分享，甚至不大內宣一番，卻沒頭沒腦地宣佈全國三級警戒再延至6月28日，這一聲令下非同小可，除了生活上的不便，無以數計的升斗小民、店頭商家將再遭受兩週生計上的打擊。

沈富雄直言，試問這19縣市，平均每一縣市1.3個確診案如果「歸零」，情況是否兩樣？如果是，則「清零」與「揪出潛藏性個案」的錯誤觀念仍然在指引政府的防疫政策。沈痛批：「這般疫情，如此恐慌，舉世罕見！這般疫情，如此操作，愚不可及！」

沈富雄強調，他在5月28日就公開宣稱，「這波疫情下去了！」這10天間雖偶有小幅波動，各種負面雜音也不絶於耳，連看法一度和他相近的衛生署前署長涂醒哲也動搖了，但他的判斷一直沒有改變；今天他更篤定了，可惜，全國同意他看法的聽說少於3%。沈分析：第一，這波疫情起源地的萬華阿公店和鄰近的板橋勉強仍可稱為熱區，但確診數已大幅下降，可能正在進行第三波的傳播，他一直主張，這個病毒只要進入第三波就有氣沒力了；第二，台中市市長盧秀燕說，台中市60%的確診案是家庭感染，這其實是好消息，因為表示沒有進入社區，她理應慶幸而非憂心忡忡。

第三，苗栗京元電的移工案是新個案，但不至於像新加坡一樣失控，此時它的數字如分開處理，全國趨勢將更加明朗；第四，基隆的小姑娘、蘆州的獅子王、宜蘭的遊藝場、彰化的葡萄盤商、南投的東方紅，幾無一處成災，他們的確診案例都己降至個位數，卻要忍受三級警戒的不便，民怨日深；五，南部地區疫情微不足道，當地市長實不必不甘寂寞、大力作秀，尤其衛福部部長陳時中團隊，沒有一句正面的說辭可以鼓舞人心，一再的渲染疫情，除了可震懾人心讓人民就範外，不知他們的動機何在？

不僅如此，沈富雄更表示，昨日媒體頭版登載，台灣的死亡率大於全球平均，看起來真的驚心動魄，但專家學者們給的解釋他真的「無言以對」。因為世界各國初次社區大感染的初期死亡率都在8%至12%左右，以後就下來了，拿台灣與全球目前的平均值相比，然後自己嚇自己，可見大家都同在一條「愚人船」上。

(中時新聞網)