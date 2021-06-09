本土疫情不斷升溫，截至8日已有超過270人死亡，疫苗採購成各界關注焦點。港媒評論稱，在民進黨執政下疫苗對於台灣而言，已成一種集合主權、集權、金權「三位一體的超級怪獸」，這在國際上幾乎絕無僅有。

根據香港媒體《中評社》8日評論表示，台灣疫苗背後關係錯綜複雜，橫跨「主權、集權、金權」三大方面。第一，蔡政府將疫苗當作主權工具與戰略物資，藉壟斷疫苗來源好與美、日綁得更緊，催化民間親美反中路線，防止台灣因接受大陸捐贈疫苗，或經由大陸買疫苗而對大陸產生好感；美、日也藉贈送台灣少量疫苗，幫蔡政府穩住政權並討好台灣人民。

第二，蔡政府對疫苗的採購、運用、施打，採取集權式控制，即使民間申請採購疫苗，也要由政府出面談、限制須與原廠交涉並交由政府分配，甚至就連疫苗施打也全部公費，無自費，施打順序也得由政府訂定。原本外界認為，企業界、宗教界捐贈案，蔡政府應不至於敢卡，但如今許多人已轉悲觀，認為所有非官方疫苗都進不來。

第三，蔡政府的疫苗策略，充滿「金權影子」，官方嚴格控管疫苗的來源、運用、僅能公費施打且不能選擇品牌，都讓外界聯想是在保護高端、聯亞兩支國產疫苗，然此二者二期實驗都尚未解盲更遑論三期，蔡政府即於5月28日與兩家公司簽訂採購合約，各1千萬劑，等於這兩支疫苗上市後，一半台灣人都要打國產疫苗。

綜觀以上，評論直言，雖台灣輿論已「炸鍋」，蔡政府卻仍不無所動；如今排不上打疫苗梯次，或不想打特定品牌疫苗的民眾，只能赴美、赴陸去打疫苗，機場甚至已出現「逃亡潮」，但「搞到這樣」著實也夠悲情，而且還必須要有一定經濟能力者才能做到。

(中時新聞網)