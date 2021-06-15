台灣疫情死亡率高居不下，國民黨立院黨團總召費鴻泰（右）、書記長鄭麗文（左）15日舉行記者會，痛批台灣防疫連越南都不如，蔡英文總統也比不上藝人賈永婕。（劉宗龍攝）

立法院今天審查防疫紓困預算追加案，面對國民黨立委提案要求衛福部，須設置疫苗儀表板讓國人清楚知道疫苗流向，衛福部長陳時中態度保留。值得注意的是，儘管陳時中先前公開允諾6月將有2百萬劑疫苗到貨，但今天立委詢問此事時卻回應，以前有預估過2百萬劑，但現在沒辦法說一定會多少，「到目前為止無法掌握」。

陳時中於本月1日時宣布，6月底前台灣將有200萬劑疫苗抵台，衛福部會公布大規模接種計畫，並打算開放接種民眾自選廠牌。

立法院臨時會今審查各部會編列的防疫紓困預算追加案，並處理立委所提出的逾9百個提案。其中，國民黨立委林德福針對近期各地疫苗分配不均的現象，提案要求疫情指揮中心必須建制疫苗儀表板，將疫苗到貨、各縣市分配、庫存等資訊全數揭露，讓疫苗的分配能夠公開透明。

林德福舉例表示，目前全台疫情最嚴重的新北市，在此波疫情只分到8萬3千劑疫苗，疫情相對穩定的高雄卻有8萬劑；況且，新北人口比高雄多了4成5，疫苗分配明顯不公平。

對此，陳時中表示，過去雙北地區的一、二、三類均已接種得差不多，高雄則是只施打第一類，因而會有這樣的安排。

林德福追問，陳時中曾允諾6月底前會進口2百萬劑疫苗，截至目前為止是否會有變數？尤其，民眾很關心疫苗的到貨量，緊張到像是驚弓之鳥，如果疫情指揮中心不方便透露品牌，至少應向國人說明6月底預估到貨量將有多少。

對此，陳時中回應，「可以的話我會盡量，但我沒辦法掌握，所以沒辦法跟你報告。」他更不諱言地說，以前的確有這樣預估過，但現在也沒辦法說一定會多少，「我希望以2百萬為目標，我也希望讓大家安心，但我沒辦法跟你確定，到目前為止並無法掌握。」