台積電慈善基金會今捐出首批50套特搜制服及裝備，另有200多套將在8月底前到位。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，消防人員深入現場不眠不休搶救，衣服沾滿血跡與汗水，台積電慈善基金會董事長張淑芬感動，允諾為參與救災的警義消人員換新制服，希望「把噩夢洗下來」，時隔近2個月制服陸續到位，花蓮縣消防局共獲贈277套，總價近2千萬元。

台鐵太魯閣號事故，造成重大傷亡，張淑芬前往負責救災的花蓮縣消防局，及花蓮市立殯儀館慰問罹難者家屬。因救災人員現在穿的制服，很多沾上血跡，張淑芬感動，她說，不只花蓮地區，要幫各地參加太魯閣號事故搶救的警義消人員換新制服，「把噩夢洗下來」每人有2套，包含個人裝備的搜救服裝，總金額將近1億元。

花蓮縣消防局災害搶救科長李龍聖說，花蓮全縣警義消超過900人，其中警義消特搜人員120多人，台積電贈花蓮277套特搜制服，每套價值約5、6萬元；一般警義消則由縣消防局編列預算，為每人製作一套救助服及運動服替換，每套約6千元，總計171套，今由廠商履約先行交付50套，其餘預計8月底前就會陸續到位。

獲贈的搜救服裝，包含安全頭盔（含耳罩）、多功能防爆型頭燈、防焰耐磨救助服（含外套）、鋼頭型安全救助鞋、防切割耐磨型救助手套、護膝護肘、搜救背包等品項。花蓮縣消防局特種搜救隊大隊長簡弘丞與部分隊員今穿新制服亮相，並由簡弘丞代表致謝。

考量疫情，台積電不派員參與捐贈儀式。花蓮縣消防局長林文瑞說，董事長張淑芬在0206花蓮大地震時，曾挹注花蓮救災資源及心理重建諮詢，現又再次到花蓮送暖，感謝善盡企業責任，並對消防工作表達高度關心與支持，獲贈的個人安全防護裝備，將讓救災人員能更有效率的執行各項勤務，守護民眾生命財產安全，也讓基金會愛心善舉可能更無遠弗屆的發揚光大。

(中時 )