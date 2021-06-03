台股3日上漲81點，收在17,246點，電子股成交量站上四成，指標股台積電（2330）也連2日觸及600元價位，在美股科技股回升下，電子股出現獲資金點火的跡象，專家表示，隨歐美陸續解封、市場資金撐盤，估計短期仍屬多方格局，若搭配強勢股續強，第二波起漲的電子股走勢，將持穩市場信心。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，目前台股科技股相關企業處於產業周期成長軌道上，現階段MSCI台股科技股（不含TSMC）指數本益比約17.6倍，以目前獲利預期來看，不僅未來12個月可望有評價優勢，相較於全球科技H/W ＆ Semis指數也具有評價投資優勢。

吳志文提出，近年台商產業中具高成長性、較易取得訂價權優勢的企業，特別像5G生態圈產業鏈中的科技公司等，更有成長爆發性的關鍵角色，尤其未來通膨回升階段，企業議價力有助降低成本，亦可望挹注長期營收空間，如半導體龍頭產業在先進製程領域中領先全球，進一步取得訂價權，有機會搶占5G產業需求，帶動如硬體、雲端、資料中心、車用半導體與車用晶片等領域，這是結構型需求的投資核心。

吳志文提出，若未進入第四級管制，整體台股企業獲利下修的幅度相對可控，仍有受防疫居家而延伸的需求量能，如數位經濟激勵遠端設備、產業雲端化，終端電子產品受惠硬體規格升級，消費者更聚焦5G手機、遠端載具等，相對挹注上游的資料中心及車用電子族群，各方供應鏈補庫存動能將支撐台股企業獲利能力。

(工商 )