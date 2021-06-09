中國股市近來擺脫委靡姿態、出現強勢反彈，且基期低、中國大陸經濟好轉，吸引外資進場撿便宜，根據香港交易所公布的陸股通數據顯示，5月25日北上資金單日淨買入金額以217.23億人民幣創歷史新高，單周（截至5月28日）累計淨買入金額亦以468.13億人民幣創下單周新高紀錄。

「元大滬深300正2」ETF研究團隊表示，外資近來積極流入A股，主要受中國經濟顯露穩中向好趨勢、市場流動性改善、全球疫情風險降低、陸股基期低等四大利多吸引，有助陸股形成支撐。

中國四月製造業保持復甦態勢，固定資產投資和對外貿易都出現強勁表現。消費方面儘管零售銷售增長低於市場預期，但整體復原的趨勢未變，耐久財消費支出平穩成長，餐飲業等服務行業的成長力道強勁，房地產市場亦保有熱度。

觀察企業獲利面向，商品價格今年以來大漲，帶動生產者物價回升，引發市場關注，回顧A股上市公司的歷史經驗，顯示非金融企業的獲利能力與生產者物價指數年增率，呈現明顯正相關，今年第一季A股企業獲利大幅提升，許多行業的淨利潤成長速度創下歷史新高，即使摒除去年第一季疫情衝擊所致的低基期效應，選擇與2019年數據相比，A股企業獲利成長表現依舊十分搶眼。

展望未來，中國大陸除生產者物價回揚外，上市公司資本支出亦大幅回升，淨利率和資產周轉率同樣明顯走高，都有助A股上市公司的獲利能力持續增強，建議投資人可透過精選一籃子優質A股企業的A股ETF分批進場。

(時報資訊)