林韋地指出，指揮中心今天給出的的死亡19例清單，存在非常嚴重的延遲效應。（圖/疾管署提供）

國內本土疫情嚴峻，指揮中心宣布第3級警戒滿2周，每日確診數持續破百，今（28日）指揮中心公布19例確診者死亡。然而，在新加坡行醫的醫師林韋地卻發現，這份名單顯示非常嚴重的「延遲效應」，有人早在7天前就死亡，卻拖到今天才公布。

林韋地於臉書發文表示，指揮中心今天給出的死亡19例清單中，仔細看確診者的死亡日期，可看出有非常嚴重的延遲效應。甚至名單上有位80多歲確診者，早在21日就死亡，到了今天才列出死亡案例統計。林韋地擔心說，「所以我們根本無法準確地知道，到底已經有多少染疫死亡。」

根據指揮中心描述，個案6399為1名80多歲女性，具萬華區活動史，發病前無症狀，於5月21日因其他因素前往就醫，在當日身亡，於27日確診。

指揮中心今新增297例本土個案，另有校正回歸本土個案258例，總計557例，並新增19例死亡，截至目前為止，確診個案中累計78例死亡。

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(中時新聞網)